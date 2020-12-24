立法院今（24）日表決9項萊豬行政命令，朝野討論《食品安全衛生管理法修正草案》時，國民黨立委賴士葆痛批民進黨立委不顧民意，成了行政院長蘇貞昌的跑堂小弟小妹，並向全國人民鞠躬道歉，難過表示「看起來在野黨會一路輸到底」。

賴士葆直言，萊豬就是毒豬，因為農委會公告它是禁藥，禁藥怎麼會有殘留量呢？蔡英文總統以前在野時，帶領所有民進黨重要公職人員，說萊牛就是毒牛，「我就是抄她的而已，講法跟她一樣」。

今就萊豬相關議題表決，賴士葆表示，看起來民進黨幾乎都沒有跑票，當然會歸功於蘇貞昌院長，「可是我看了很難過」，民意選出來的立委是要監督蘇貞昌，怎麼會像個跑堂的小弟小妹，蘇貞昌叫你們怎麼投就怎麼投，為什麼不聽7成民意？以為抱著蔡英文、蘇貞昌的大腿會比較好選嗎？人民會算帳。

萊豬表決將「一路輸到底」，國民黨立委賴士葆向全國人民鞠躬道歉。（圖／立法院直播畫面／中時新聞網）

賴士葆感嘆，「看起來在野黨會一路輸到底」，因為票不夠、選得不夠好，「在此要向全國人民深深一鞠躬，金拍謝，我們沒辦法贏」。

此外，賴士葆也提出兩項重點，第一，豬肉不要瘦肉精，蔡總統說要給人民多個選擇，那就標示萊劑，也可以自立自強，1月1日開始真正落實只吃台灣豬，害到美國人，美國才知道，「原來蘇貞昌騙我，原來蔡英文騙我，我進口這麼多人不吃」。

第二，賴士葆呼籲各縣市長認真執行，若有用萊劑，就把它（廠商）公布。

(中時新聞網)