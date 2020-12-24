因新冠肺炎疫情的緣故，Google Search能以AR(擴增實境)觀看動物的功能，成為了時興的家用教學工具，連帶爆紅了一波。如今，Google進一步擴充這項功能，將相關技術帶入到賞車的領域，且添加不少新特色，讓你在家也能夠體驗賞車的樂趣！
在Google擔任Lens、AR以及消費者購物部門領導者的工程副總裁 Rajan Patal透過Twitter分享，他們部署了第一批運用cloud stream技術的3D內容，一口氣支援了超過250款汽車，讓使用者在Google Search找尋特定款式的汽車時，能夠點選「透過3D模式檢視」（view in 3D）的按鈕，並啟動手機的相機，觀看這些車款與現實場景融合在一起的樣子！如果你正有購車的想法，透過這項新功能就可以看看特定車款停放在自家車庫時，會是怎樣的情景。
除了可以3D模式來瀏覽器車模型之外，這項技術還可以提供使用者自行變換車身顏色，部分車型甚至提供了可以進一步瀏覽汽車內裝的功能。目前已知支援了超過250種車型，大多是2020年式，包含Audi R8、Toyota Supra、Chevrolet Corvette等等等。
Google指出他們將會持續加入更多車款，來豐富這項資源。提供給消費者在查詢車型時，更完整的相關資料。較為可惜的是，目前這項功能僅支援美國地區的Android手機，尚未全面向其他地區，以及iOS平台開放。不過就3D動物這項功能也已向全球開放，且能支援iOS以及Android平台來看，並非位於美國地區以及使用iPhone的用戶都不用太過擔心，相信假以時日，你就能在手機中體驗這項特別的AR賞車功能！
(科技)
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