因新冠肺炎疫情的緣故，Google Search能以AR(擴增實境)觀看動物的功能，成為了時興的家用教學工具，連帶爆紅了一波。如今，Google進一步擴充這項功能，將相關技術帶入到賞車的領域，且添加不少新特色，讓你在家也能夠體驗賞車的樂趣！

在Google擔任Lens、AR以及消費者購物部門領導者的工程副總裁 Rajan Patal透過Twitter分享，他們部署了第一批運用cloud stream技術的3D內容，一口氣支援了超過250款汽車，讓使用者在Google Search找尋特定款式的汽車時，能夠點選「透過3D模式檢視」（view in 3D）的按鈕，並啟動手機的相機，觀看這些車款與現實場景融合在一起的樣子！如果你正有購車的想法，透過這項新功能就可以看看特定車款停放在自家車庫時，會是怎樣的情景。

On Android, we launched our first cloud streamed 3D content in Search, enabling users to see cars in high fidelity and with a set of cinematic 3D backgrounds to get the most photorealistic 3D experience to date. Check out the Corvette, 2020 Audi R8, or 250+ more models now! pic.twitter.com/v6iWMvWsDT — Rajan Patel (@rajanpatel) December 18, 2020

iOS users, we're figuring out if we can bring this to you early next year, but for now you can still enjoy the client rendered AR experience for the same cars. — Rajan Patel (@rajanpatel) December 18, 2020

除了可以3D模式來瀏覽器車模型之外，這項技術還可以提供使用者自行變換車身顏色，部分車型甚至提供了可以進一步瀏覽汽車內裝的功能。目前已知支援了超過250種車型，大多是2020年式，包含Audi R8、Toyota Supra、Chevrolet Corvette等等等。

Google指出他們將會持續加入更多車款，來豐富這項資源。提供給消費者在查詢車型時，更完整的相關資料。較為可惜的是，目前這項功能僅支援美國地區的Android手機，尚未全面向其他地區，以及iOS平台開放。不過就3D動物這項功能也已向全球開放，且能支援iOS以及Android平台來看，並非位於美國地區以及使用iPhone的用戶都不用太過擔心，相信假以時日，你就能在手機中體驗這項特別的AR賞車功能！

(科技)