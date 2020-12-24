台灣連續253天本土零確診破功，指揮中心22日公布1起本土案例，案771的「廣達妹」因為與案765的外籍男機師有長達5天的密切接觸感染，消息一出，網路瘋傳確診女員工照片，不僅外型亮眼，身材與穿著更是火辣。最後證實烏龍一場，該照片女主角其實是大馬正妹網紅妃妃（lynnyuyi530），而妃妃也在IG連發3則動態，親自回應。
案771公布後，網路瘋傳一組外型亮眼、穿著超辣，好身材一覽無遺的照片，疑似廣達妹本人。但最後真相揭曉，該組照片女主角是大網正妹網紅妃妃，IG擁有超過27萬粉絲追隨，因遭到誤認，意外吸引許多台灣網友在她IG留言朝聖：「765嗎」、「妳是跟機師密切往來的那位嗎？新聞登了耶」、「COVID-19」。
而她昨（23日）也連發3則動態，親自回應這起事件，除表示自己是馬來西亞人，也感謝台灣媒體澄清，「我不是台灣人，也沒有確診喔！」，並感謝台灣朋友的關注，承諾會發更多辣照回饋粉絲。
(中時新聞網)
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