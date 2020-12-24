妃妃在IG連發3則動態，回應遭誤認台灣「廣達妹」事件。（取自妃妃IG）

台灣連續253天本土零確診破功，指揮中心22日公布1起本土案例，案771的「廣達妹」因為與案765的外籍男機師有長達5天的密切接觸感染，消息一出，網路瘋傳確診女員工照片，不僅外型亮眼，身材與穿著更是火辣。最後證實烏龍一場，該照片女主角其實是大馬正妹網紅妃妃（lynnyuyi530），而妃妃也在IG連發3則動態，親自回應。

案771公布後，網路瘋傳一組外型亮眼、穿著超辣，好身材一覽無遺的照片，疑似廣達妹本人。但最後真相揭曉，該組照片女主角是大網正妹網紅妃妃，IG擁有超過27萬粉絲追隨，因遭到誤認，意外吸引許多台灣網友在她IG留言朝聖：「765嗎」、「妳是跟機師密切往來的那位嗎？新聞登了耶」、「COVID-19」。

而她昨（23日）也連發3則動態，親自回應這起事件，除表示自己是馬來西亞人，也感謝台灣媒體澄清，「我不是台灣人，也沒有確診喔！」，並感謝台灣朋友的關注，承諾會發更多辣照回饋粉絲。

(中時新聞網)