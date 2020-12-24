縣林務所與金門家扶中心志工復刻「縮小版」公益電話亭，規畫在農曆春節時公開接受認購。（李金生攝）

楊鎮浯縣長也加入釘作公益電話亭，強調這項公益作件的愛心和創意，讓人感到特別的溫馨。（李金生攝）

楊鎮浯縣長加入志工群，在木心板刷出象徵愛心的大紅漆。（李金生攝）

楊鎮浯縣長帶領縣府團隊替林務所和家扶中心志工加油打氣。（李金生攝）

中華電信「金門」造型電話亭是當地最讓人驚豔，留下百萬雄師和熙攘遊客打卡身影的小地標。（李金生攝）

中華電信「金門」造型電話亭是當地最讓人驚豔，留下百萬雄師和熙攘遊客打卡身影的小地標。縣林務所與金門家扶中心志工復刻「縮小版」公益木作品，規畫在農曆春節時公開接受認購，洋溢愛心有溫度的東西已在網路廣受矚目，預期將十分搶手。

這個復刻軍民共同記憶的構想起源於1個偶然的機遇，最初是林務所接管「榕園」進行整修時，接獲中華電信金門營業處通知園內「金門」造型公用電話亭故障多時，且因使用率極低面臨報廢。後來雙方考量它是金門印記的小地標，幾經研議決定修復，並有復刻縮小版木作的發想。

第1件試作品在金城鎮草地音樂節亮相引起矚目，讓金湖鎮代會主席蔡乃靖有進一步量產，讓它成為具地方特色文創作品的想法，隨即與曾是家扶兒童的鄉代陳向鑫與金門家扶中心主任李桂平規畫新一波的公益行動。

縣議員蔡水游率先捐贈木心板60片，蔡乃靖主席緊接捐贈油漆等物料，山外瑞泰五金行董事長林亞培更捐贈2組木工鋸台，讓木料裁切更加安全迅速。陳向鑫代表則與金門家扶中心展愛隊志工莊嘉銘、陳德豪、林子晴加入製作陣容，與林務所木工廠專業技工攜手工作。金湖鎮伍師父車輪餅負責人李志濠則送來剛出爐的車輪餅當點心，整個團隊的愛心行動過程，也都在汪松威的鏡頭下紀錄下來。

楊鎮浯縣長專程帶領縣府團隊前往加油打氣，並加入志工群在木心板刷出象徵愛心的大紅漆。他表示，新冠肺炎疫情衝擊各行各業，連帶社福或弱勢團體的捐助也跟著減少，這項公益作件的愛心和創意，讓人感到特別的溫馨。

家扶中心表示，公益電話亭已接到許多認購電話，但因目前還在製作中，考量品質、活動效益及認購的公平性，販售細節將在明年農曆春節活動時公開，歡迎大家關注金門家扶臉書粉專，也期待更多人加入扶助弱勢家庭的行列。

(中時 )