新北市三峽恩主公醫院原本只有台北線、三峽白雞線、大溪線3條免費就醫專車路線，隔壁桃園八德民眾若要就醫只能自費搭乘公車或自行開車前往，為了讓民眾看診更方便。恩主公醫院宣布明年年1月2日開辦桃園八德線免費就醫專車，並將路線分為北區和南區，雖行經路線不同，但回程皆會到八德區。

恩主公醫院指出，恩主公醫院是醫療分級制度中的第3級區域醫院，雖非大型醫學中心，但致力提供醫學中心等級醫療資源及服務為目標，從社區角度出發提供全人照護服務，擴充醫療設備及醫師陣容。醫院除了有台北線、三峽白雞線、大溪線3條醫院接駁車路線，也將在明年1月2日加開桃園八德北區、南區路線服務就醫民眾。

北區路線去程將從更寮腳(介壽路必勝客前)發車，沿途經麻園站(介壽路二段381號)、瑞祥社區、大湳(介壽路一段961號)、陸光四村(介壽路一段809號)、本院復興醫療大樓、中山醫療大樓、門診大樓；南站路線去程從首站僑愛(介壽路64號)發車，沿途經建德長興路口(建德公園)、溪濱公園(建德路)、崙子(建國路183號)、八德區公所(興豐路268號)、更寮腳(興豐路712號)、復興醫療大樓、中山醫療大樓、門診大樓。

桃園八德線發車時間皆在每周ㄧ至周六早上07：30、每周ㄧ至周五下午13：30。北區、南區就醫專車回程路線皆以復興醫療大樓為首站，並在進入八德區後以相反順序路線沿途回各站，發車時間為每周ㄧ至周六中午12：00、每周ㄧ至周五下午16：20，周六下午、周日及國定假日皆不發車。

(中時 )