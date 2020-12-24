雕塑家王松冠說明「Good!菇菇!」創作理念，

為了迎接2021年，臺鹽公司在台南七股鹽山以雪地裡的溫馨祝福為概念，打造高達6公尺的巨型蘑菇「Good!菇菇!」裝置藝術，讓七股鹽山一夕間長出三朵巨大蘑菇，為園區注入濃濃年節氛圍，台南市長黃偉哲24日也到現場參觀，期待七股鹽山在吸睛的大型裝置藝術帶動下，成為國人年節旅遊的好去處。

「許願蘑菇」裝置高6公尺、寬6公尺，耗費3個月時間打造，內有鋼架支撐，外為塑鋼材質，可耐海邊風沙侵襲，是全台最大蘑菇公仔，坐落雪白鹽山，有如居住雪地中的魔幻精靈；民眾可爬鹽山攻頂，並向小蘑菇許下心願、讓蘑菇城堡看顧大家的願望。

臺鹽董事長陳啟昱表示，七股鹽山的巨型藝術裝置是每年重要的年節活動，且鹽山向來是最受國人歡迎的年節旅遊景點之一，過去曾經在年節假期創下十幾萬人次觀光人潮，這次以「Good!菇菇!」取其諧音「Good! Good! Good!」，希望揮別今年新冠肺炎的陰霾，為邁向2021嶄新氣象獻上無限祝福，盼今年七股鹽山成為許願基地，溫暖守護台灣。

黃偉哲表示，很高興也榮幸跟臺鹽一起行銷台南，七股鹽山是護鹽神山，這座鹽山每年裝置藝術的發表都是地方的盛事，也增加很多賣點，吸引許多觀光客來遊玩，一方面看鹽，一方面看漂亮的海岸線，在此感謝臺鹽在專業以及觀光的推動，是台南最好的朋友。

此外，黃偉哲也說到，今年國旅大爆發，七股鹽山空氣好、風景好，且此處串連鹽業博物館、遊客服務中心是非常好的觀光軸線，期待藉著「Good!菇菇」的帶動，再創休閒旅遊的新高峰，歡迎各地好朋友都來台南。

園區內特別設置「心願運勢籤筒」抽出新年新運勢、搭配「蘑菇手拿牌」互動拍照趣味十足，預期成為許願必遊、以及網紅造訪的IG打卡聖地。七股鹽山遊客中心亦規畫特色餐飲區，販售網紅推薦的臺鹽鹽滷咖啡、鹹冰棒和膠原蛋白雪花鹽霜淇淋等，園區主題活動和園區觀光資訊可上官網查詢http：／／cigu.tybio.com.tw。

園區內特別設置「心願運勢籤筒」，遊客可抽出新年新運勢。（劉秀芬攝）

(中時 )