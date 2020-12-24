我國邦交國宏都拉斯今年在聯合國大會總辯論中未公開為我執言，引發外交生變疑慮，蔡英文總統今天上午與宏都拉斯總統葉南德茲越洋通話，預祝聖誕及新年，並表達對颶風重創宏國的關切，強調台灣對於宏都拉斯的關心長在，與宏都拉斯的邦誼也堅定不移。

第75屆聯合國大會總辯論今年9月舉行，我國12個邦交國為我執言，呼籲聯合國體系停止排除台灣。但是宏都拉斯與瓜地馬拉沒有在總辯論中公開為我執言，儘管外交部表示，宏都拉斯在聯大開議前，已透過致函方式表達支持立場，但仍引發邦交可能生變疑慮。

總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文總統今（24）日上午於總統府內與我國中美洲友邦宏都拉斯共和國葉南德茲總統越洋通話，蔡英文向葉南德茲表達，今天適逢平安夜，是與親朋好友共度美好時光的時刻，她代表我國政府及人民，誠摯祝福友邦的朋友與宏都拉斯人民聖誕節愉快，並預祝新年快樂。

蔡英文在電話中也強調，台灣與宏都拉斯有長遠的邦誼，兩國的友好合作關係不斷增進，尤其在葉南德茲總統主政以來，雙邊合作更加廣泛，雙方情誼更加提升。

由於宏都拉斯日前連續遭逢颶風重創，在越洋電話中，蔡英文也特別關心宏都拉斯颶風災後復原狀況，並衷心期盼宏都拉斯在11月遭逢兩次颶風重創後，人民生活能夠盡速恢復正常，並強調，台灣對於宏都拉斯的關心長在，與宏都拉斯的邦誼也堅定不移。

張惇涵表示，雙方通話時間約莫10分鐘，氣氛溫馨融洽，國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話

(中時 )