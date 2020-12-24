非洲國家衣索比亞的人權委員會表示，西部的本尚古勒-古姆茲州（Benishangul-Gumuz）今天黎明時分發生攻擊案，數名槍手殺害了超過100人。

屬於中央政府轄下的獨立機關「衣索比亞人權委員會」（EHRC）表示，本尚古勒-古姆茲州長期深受種族暴力之苦，這起致命攻擊案只是最新的一起，當地居民正加緊逃離。

路透社報導，衣索比亞地方安全高階官員杜加茲（Gashu Dugaz）說，政府已獲悉此案，正確認槍手及罹難者身分。除此之外，杜加茲並未提供進一步訊息。

人權委員會在聲明中表示，此案發生在梅特克爾地區（Metekel zone）布倫縣（Bulen county）伯科吉村（Bekoji），這一帶有許多種族居住。攻擊是天未明時發起，當時居民都還在睡夢中，事件一直持續到下午。

這片地區原是古姆茲（Gumuz）族人的家園，但近年，來自鄰近阿姆哈拉地區（Amhara）的農人及商人陸續移居到這裡，部分古姆茲人埋怨肥沃的土地被占據。

而一些阿姆哈拉地區的領袖現在聲稱，有些土地本就屬於他們，尤其是梅特克爾地區的土地。這種說法激怒了古姆茲人。

法新社報導，人權委員會表示，倖存者提供了關於此案「令人不安的照片證據」。

人權委員會聲明提到，除了人員傷亡外，莊稼也被焚燒，有受害者目擊了18起作物被焚的火災。

人權委員會還表示，軍方曾於12月22日派人赴當地平息緊繃局勢，但很快就撤離；案發時，當地並無警察或安全人員駐守。

衣索比亞在非洲是人口數量僅次於奈及利亞的第2大國，約有1.1億人。自總理阿比（Abiy Ahmed）於2018年獲任命後，衣索比亞就努力對抗頻繁的致命暴力衝突，並加速民主改革，放鬆國家對地方反抗者的鐵腕控制。

衣索比亞明年將舉辦選舉，這又進一步激化了土地、權力及資源上的緊張情勢。

過去6週以來，衣索比亞軍方一直在叛離的北部泰格瑞省（Tigray）對付叛變分子，這場衝突已造成近95 萬人流離失所。

聯邦軍隊大量部署在泰格瑞省，令人擔心其他蠢蠢欲動的地區有安全隱憂。

此外，衣索比亞也正在處理歐羅米亞（Oromiya）地區的暴動，還面臨來自鄰國索馬利亞伊斯蘭武裝分子在東部邊界造成的長期安全威脅。

(中央社)