「2021宜蘭熊讚跨年晚會」在蘭城新月廣場舉行，今天藝人蔣卓嘉獻唱為活動暖身。（李忠一攝）

藝人李佳歡為「2021宜蘭熊讚跨年晚會」暖身，她與蔣卓嘉等多名藝人跨年夜將輪番演唱。（李忠一攝）

宜蘭市公所12月31日晚上8時到翌日0時30分，在蘭城新月廣場舉辦「2021宜蘭熊讚跨年晚會」，今天（24日）市長江聰淵坦言，受到疫情影響，跨年晚會「辦不辦很難定奪」，市公所在加強防疫的前提下如期舉行，歡迎鄉親蒞臨，也請民眾配合佩戴口罩等防疫規範。

今年宜蘭市跨年晚會邀請蘭城新月廣場協助辦理活動，邀請藝人有蔣卓嘉、李佳歡、林采欣、蔡黃汝、戴愛玲、楊培安、范逸臣等人演出。

市公所提醒，跨年晚會當天傍晚5時至凌晨2時，實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街（舊城南路以北至南興街以南）與民權路二段38巷（民權路二段以北至舊城南路以南）實施封閉管制；神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）與舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）實施彈性管制，請民眾行經管制路段時繞道通行。市公所協調台鐵，加開往溪北、溪南的列車，1月1日凌晨發車。

江聰淵表示，受到疫情影響，宜蘭市已經停辦很多活動，但粉絲專頁中常常有人問跨年晚會到底辦不辦，也因為這場活動很重要，才會有很多人問，市公所決定辦理，但防疫上請大家要共同配合，配合防疫跨年晚會規模縮小，但品質不打折。

市公所提醒民眾，參加跨年晚會必須依照中央流行疫情指揮中心12月22日公布的防疫規範，如全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，現場醫護站也備妥酒精供民眾消毒，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加相關活動。

(中時 )