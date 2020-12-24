英國政府周三證實在國內發現第二種變種新冠病毒，此傳染力更強的病毒最早出現在南非，如今英國已有兩人感染。

英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）表示，新的病毒變種令人擔憂，因為更具傳染力，而且比先前在英國發現的變種病毒更進一步突變。

南非上周宣布發現新冠病毒的基因突變，這使得全球立即向南非關閉邊界。儘管最新變種仍是未知，但專家預料最早可能於9月就發生突變。

(工商 )