變種新冠病毒還有第2種！傳染力更強 英國已2人感染 13:502020/12/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府周三證實在國內發現第二種變種新冠病毒，此傳染力更強的病毒最早出現在南非，如今英國已有兩人感染。 英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）表示，新的病毒變種令人擔憂，因為更具傳染力，而且比先前在英國發現的變種病毒更進一步突變。 南非上周宣布發現新冠病毒的基因突變，這使得全球立即向南非關閉邊界。儘管最新變種仍是未知，但專家預料最早可能於9月就發生突變。 (工商 ) #全球 #英國 #新冠病毒 #傳染力 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 川普斷頭中芯 美政客鬼叫不夠兇狠 陸怒嗆一句 - 財經 1分鐘讀財經》缺貨櫃惡化 下月運價恐怖暴漲 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 「大陸為什麼沒有台積電？」 陸專家苦思給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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