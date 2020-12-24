2020年走到了最後幾天，每年年末必定「清算」過去一年的所有，各式排行榜紛紛公開，其中有一份表單相當值得關注，那就是雜誌社做的「女性最討厭女星」排行榜，讓人意外的是，近日擔任神劇《今繼之國的闖關者》女主角的土屋太鳳不但上榜了，還名次向前靠，從去年的17名竄升到了第4名。

本月10號Netflix推出新影集《今繼之國的闖關者》，本作改編自麻生羽呂的人氣漫畫作品《今際の国のアリス》，由日本新生代紅星山崎賢人、町田啟太及土屋太鳳主演，影集一播出就引爆話題，被認為是繼《后翼棄兵》之後又一神劇，演員人氣也隨之高漲，沒想到女主角土屋太鳳，卻是被日本女性讀者所討厭的前5名。

《週刊女性》昨公開這份排行榜，讓人感到意外，當今正紅的土屋太鳳，從去年的惹厭17名，直接進了上位圈的第4名，有意思的是，今年25歲的土屋太鳳，出道至今沒鬧出過任何醜聞，但排名竟然比當人小三的唐田英里佳以及「毒后」澤尻英龍華還前面，實在悲涼。

據參與投票的女性的反饋意見，多是覺得土屋太鳳太做作「裝清純」讓人反感，更指出體育系出身的她，常在綜藝節目上嶄露身手，而女性觀眾覺得她刻意在炫耀自己是體育健將，但方式矯情又不自然，還有人說她對待男星特別熱情，甚至時不時對他們放電，讓女性看了很不舒服。

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(中時新聞網)