老翁在民宅前輕生嚇到鄰居，趕緊提水滅火，但老翁已回天乏術。（程炳璋攝）

平安夜不平安，住在基隆一家安養院的林姓老翁，24日未請假外出，提著一大袋行李南下，在台南市安平區永華四街1棟公寓大樓前找女兒、女婿，他在門外徘徊至中午12時50分，突然站在門口淋汽油點火自焚，附近居民見狀驚愕報案，消防人員到場時，林翁已活活燒死，警方懷疑他依親不成，憤而自焚，女婿表示已很久與岳父沒來往。

附近居民表示，72歲林翁24日上午就坐在永華四街25巷一棟公寓大樓對面，直到中午12時許，他站在公寓大樓門口，突然拿起1瓶藍色液體自淋點火，上半身立刻籠罩在一團火球中，大叫一聲即倒地不起。

平靜的巷弄有3、4位目擊者，對突來的景象驚愕莫名，有鄰居趕緊提水救火，有地幫忙報警。

消防救護人員到場時，發現林翁已明顯無生命跡象，現場由檢警接手調查，警方發現林翁身邊還有一大袋行李，袋內裝著藥包與衣物，3000多元現金。

警方調查得知林翁家住高雄，平時住在基隆市1家安養院，24日未向安養院請假即南下，他尋短的公寓大樓門口，即是女兒與女婿居住處，惟兩人皆在外工作，未在家中，他疑似依親不成，憤而自焚。

趕回家中處理的陳姓女婿表示，過去岳父曾來借錢，因此妻子不願自己與岳父接觸，雙方已一段時間沒往來，最近也沒聯絡，不知道為什麼岳父會如此尋短。另語帶保留嘆稱「岳父家的事情不太想管」。

警方發現林翁帳戶內只剩幾百元，行李內沒有遺書，依照現場推斷，初步懷疑他因依親不成，引火自焚。

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