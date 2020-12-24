《國際金融》港交所24日下午至27日休市 28日正常交易 13:582020/12/24 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢耶誕假期，香港交易所從24日下午起休市，直到28日才正常開盤交易。 (時報資訊) #國際金融 #日休市 #正常交易 #適逢 #耶誕假期 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 川普斷頭中芯 美政客鬼叫不夠兇狠 陸怒嗆一句 - 財經 1分鐘讀財經》缺貨櫃惡化 下月運價恐怖暴漲 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 「大陸為什麼沒有台積電？」 陸專家苦思給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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