電子股回溫，台股平安夜開盤直接站上所有均線，呈現量縮的高檔震盪，指數最高達14324.42點，終場指數收漲57.19點、報在14280.28點、成交量為2218.93億元。

大型權值股方面，台積電(2230)整場多震盪於平盤附近，站穩500元之上，終場收漲0.2%、報在510元，股王大立光(3008)開高震盪後，盤中漲幅收斂到平盤附近，鴻海(2317)股價小漲，漲幅約0.5%，蘋概三大指標股並無突出表現，其餘權值股，聯電(2303)因韓國8吋晶圓明年喊漲，市場預估聯電也有機會調整產品價格，今股價持穩上漲逾1%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也只演半場好戲，盤中聯袂翻黑。

電子股今成交比重回溫，重回6成，主要集中在族群題材股各自表現，全球MLCC(積層陶瓷電容)龍頭日商村田與太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期，顯示出目前被動元件恐面臨供不應求，龍頭股國巨(2327)今開高大漲，漲幅一度達3%，華新科(2492)午盤後漲幅也維持在近3%，華容(5328)、凱美(2375)則攻上漲停；ADAS(車載輔助系統)逐漸躍升汽車標配，帶動車載鏡頭需求大增，佳凌(4976)、淳安(6283)今同步亮燈漲停；Apple car炒熱電動車題材，台半(5425)盤中過後鎖住漲停，強茂(2481)一度漲停，另外，貿聯-KY(3665)也強勢大漲。

傳產股部分，則有鋼鐵、紡織股的走揚，高興昌(2008)、海光(2038)、第一銅(2009)全數攻上漲停，以第一銅來說，股價僅一個月多時間，漲到今高28.65元，股價大漲逾1.8倍；紡織股受惠下游客戶拉貨動能增強、需求增加，集盛(1455)、聯發(1459)等低價位個股亮燈漲停。

分析師表示，適逢歐美聖誕節假期，市場交投將偏清淡，內資控盤恐仍以中小型股為主，大型權值股不易有明顯表現，連帶指數空間也將相對受限，整體而言，近日盤勢將以高檔維穩震盪的格局為主，後續若欲突破，還是需維持價漲量增趨勢為宜。

(時報資訊)