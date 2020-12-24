巴西再度延後發布中國科興生物公司（Sinovac Biotech）開發之新冠肺炎疫苗的完整試驗結果。

巴西是第一個完成該疫苗後期臨床試驗的國家，該國表示，科興生物要求巴西延後發布疫苖的試驗結果，自周三起最多延後15天，因該公司正在彙整全球試驗數據。

巴西已經第三度延後公布該款苖的完整試驗結果。不過，巴西官員表示，此款名為CoronaVac的疫苗有效性超過五成，符合該國批准緊急使用的監管要求。

巴西的新冠肺炎疫情持續升高，根據該國衛生部報告，截至周三的24小時內新增確診46,696人，新增死亡病例961人，累計確診達736萬5,517人，累計死亡病例逼近19萬人。

拉丁美洲周三迎來第一批新冠肺炎疫苖，墨西哥成為該地區第一個獲得此批輝瑞疫苖的國家，其他部分拉美國家也將在本周陸續取得輝瑞疫苖。

巴西衛生部預期到明年上半年將取得至少1.5億劑疫苖，其中三分之一或更大比重，將由中國科興生物公司供應。衛生部官員Arnaldo Medeiros周二接受國會質詢時表示，與科興達成的初步協議為供應4600萬劑疫苗，但很快可能擴大到1億劑。

(時報資訊)