立法院進行萊豬提案表決，部分提案連自家立委都投不下去，棄權未挺。但行政院長蘇貞昌上午在行政院會自豪說，蔡政府可說是最照顧農民的政府。

蔡政府片面自行宣布從明年元月起開放萊豬等肉品進口，讓豬農對未來生計產生嚴重不確定感。但蘇揆在上任屆滿711天時，特別在行政院會發表福國利民相關談話，他表示，這711天，他很感謝部會首長帶著所屬團隊，像「7-11」一樣，幾乎每天24小時、全年無休、全心投入，除了把防疫、紓困、振興都做到位，促進產業轉型、帶動經濟發展，推動多項全齡照顧、國人有感的施政，在均衡發展、永續台灣、人文民主等方方面面，也都有相當進展。

蘇揆並說，年關歲尾，下周院會也就是今年的最後一次院會，就要除舊佈新。今年全世界真的是最艱苦的一年，但是我們台灣應總統的要求、指導，在大家的努力下、在全民的支持下，做出很可觀的成績，他也很榮幸跟大家在一起。也請相關部會就這一年來的人、事、方法、溝通及盤點，不斷精進。相信未來的一年我們可以做得更好。從今天起的院會，我們將陸續安排幾項主題，一一向國人報告。

蘇揆在提及豬農照顧時說，蔡政府可以說是最照顧農民的政府，不僅守住非洲豬瘟，保護2000億元產值，今年6月，台灣更從口蹄疫疫區除名，生鮮豬肉可以再度外銷，還要投入160億元，讓養豬產業轉型再升級；此外，完成政府積極推動(農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休年金制度)農民4大福利拼圖，提升農民福利、保障農民生計。

此外，儘管立院表決禁萊豬進校園提案時，遭民進黨封殺，而綠委林淑芬及劉建國棄權未投票。但蘇揆在院會中仍說，他要感謝教育部長潘文忠完成全國22縣3368市修正換約，讓全國國中小學生的營養午餐，都用符合「3章一Q」的產品，給孩子吃到最好最健康，政府會從海關到餐桌延路明白標示，嚴格把關，讓孩子吃到全國各地農民辛苦生產的在地本國食材，吃到「最好的、更營養、更安心，也讓家長更放心」。

(中時 )