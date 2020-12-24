政府明年起開放含萊克多巴胺豬肉進口，花蓮縣議會今3讀通過，修訂食品安全管理自治條例，牛、豬肉等肉品及產製品，只要含萊克多巴胺在內的乙型受體素，都禁止在縣境內販售或加工供應，有議員建議提高罰款，經多數議員同意，訂定驗出萊豬的罰款1萬元到10萬元。

花蓮縣堅持豬肉及加工品不得檢出瘦肉精（萊克多巴胺的一種），衛生局長朱家祥今天在議會受訪表示，條文修正後下一步須送中央核定才能公告實施，但衛福部已多次宣示，零檢出牴觸中央法規，朱家祥為此表示，為了國人健康為要，相信中央會改變，現階段仍靜待觀察。

花蓮縣府修訂食安自治條例第9條，此條文原本僅限制核災地區食品等產品在縣內販售，修正後增列「含有乙型受體素的牛肉、豬肉等所有肉類及相關產製品及其他經本府公告之食品，禁止於本縣販售或加工供應」條文，趕在明年元旦萊豬進口前，送縣議會臨時會審議。

縣議會臨時會由議長張峻主持二、三讀會，針對食安自治條例修正案，小組召集人謝國榮先說明食安自治條例分組審查結果，謝國榮表示，原本草案中「其他經縣府公告之食品」文字，但小組認為應由議會把關，因此刪除這一款；另外議會審查後，還要送中央核定。在場所有議員一致支持，全案今天順利通過二、三讀。

國民黨籍縣議員黃馨建議，最低罰則1萬元金額太低，沒有嚇阻效果，建議應參加其他縣市罰則，適度提高金額，才能達到把關效果。

(中時 )