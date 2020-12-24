曾翰揚（前左三）今天上午在黨部及多位議員陪同下完成登記參選新竹市水源里長補選。（曾資程提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市水源里長黃金海因病去世，選委會訂於明年1月30日辦理補選，民進黨新竹市黨部主委陳建名24日宣布，將徵召青年黨員同時是多屆議員的曾資程兒子曾翰揚，參加水源里長補選，傳承意味濃厚。

曾翰揚是土生土長的水源里人，其父是2屆水源里長、3屆市議員的曾資程，伯父則是千甲里長曾資強，父執輩服務地方已長達20餘年，此次辦理水源里長補選，因自己的興趣加上家人鼓勵下，也希望投入服務鄰里的工作，另方面也頗有傳承意味。

陳建名指出，曾翰揚大學主修行銷與流通管理，畢業後到澳洲打工遊學將近1年的時間，回國後在曾資程的服務處，協助處理民眾反映的大小事。

曾翰揚表示，發揮自已的專長為家鄉盡心力是他這次參選的動機，希望不只社區的長者與幼童可以得到更多關懷與照顧，年輕人也可以減輕負擔，放心衝刺事業。

他指出，自己還是小學生的時候，父親就在從事公共服務，一路上從社區理事長、里長、調解委員會委員，再選上議員，每每將民眾陳情之事反映給市府，都能獲得政府重視，總是覺得很欣慰。

在耳濡目染中，知道從政不僅可以幫助更多人，政治工作者也是民眾與政府之間最好的溝通橋梁，因此投入補選。

他的政見是從「社區總體營造」為出發，爭取集會所開辦里民共餐服務、進修課程及多元化教室，讓里民增廣視野，達到終身學習的目的。

同時將「推廣地方特色」，舉辦社區長輩與親子活動，促進家庭與社區熱絡互動，破除街鄰的冷漠感，讓整個社區和樂融融。

曾翰揚今天上午是由黨部主委陳建名、黨部執行長曾文濤、黨團總召李妍慧、市議員劉康彥、曾資程、竹北市民代表陳冠宇、千甲里長曾資強及眾多支持者陪同下完成登記。

(中時 )