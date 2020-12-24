新竹市水源里長黃金海因病去世，選委會訂於明年1月30日辦理補選，民進黨新竹市黨部主委陳建名24日宣布，將徵召青年黨員同時是多屆議員的曾資程兒子曾翰揚，參加水源里長補選，傳承意味濃厚。
曾翰揚是土生土長的水源里人，其父是2屆水源里長、3屆市議員的曾資程，伯父則是千甲里長曾資強，父執輩服務地方已長達20餘年，此次辦理水源里長補選，因自己的興趣加上家人鼓勵下，也希望投入服務鄰里的工作，另方面也頗有傳承意味。
陳建名指出，曾翰揚大學主修行銷與流通管理，畢業後到澳洲打工遊學將近1年的時間，回國後在曾資程的服務處，協助處理民眾反映的大小事。
曾翰揚表示，發揮自已的專長為家鄉盡心力是他這次參選的動機，希望不只社區的長者與幼童可以得到更多關懷與照顧，年輕人也可以減輕負擔，放心衝刺事業。
他指出，自己還是小學生的時候，父親就在從事公共服務，一路上從社區理事長、里長、調解委員會委員，再選上議員，每每將民眾陳情之事反映給市府，都能獲得政府重視，總是覺得很欣慰。
在耳濡目染中，知道從政不僅可以幫助更多人，政治工作者也是民眾與政府之間最好的溝通橋梁，因此投入補選。
他的政見是從「社區總體營造」為出發，爭取集會所開辦里民共餐服務、進修課程及多元化教室，讓里民增廣視野，達到終身學習的目的。
同時將「推廣地方特色」，舉辦社區長輩與親子活動，促進家庭與社區熱絡互動，破除街鄰的冷漠感，讓整個社區和樂融融。
曾翰揚今天上午是由黨部主委陳建名、黨部執行長曾文濤、黨團總召李妍慧、市議員劉康彥、曾資程、竹北市民代表陳冠宇、千甲里長曾資強及眾多支持者陪同下完成登記。
(中時 )
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