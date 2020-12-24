即將跨年，北市府24日宣布元旦新制，由於含萊克多巴胺豬肉元旦將開放進口，市府依《食品安全自治條例》規範公有市場應建立食品來源追溯系統，並加入食材登錄平台，連鎖超商、超市及大賣場設置「不含萊克多巴胺」專區。

因應萊豬進口，明年1月1日起，市府依《食安法》要求公有市場飲食類攤位，應建立食品來源追溯系統，並加入食材登錄平台，連鎖超商、超市及大賣場應設有「不含萊克多巴胺」專區，並在明顯處標示，另附設自助餐聽的星級旅館及輸入豬肉業者應實施強制檢驗。

此外，自明年1月4日起，台北車站違規停車及吳興街220巷啟動科技執法，公有路外立體及地下停車場月票線上登記、抽籤及付款時間調整、台北捷運信義線（圓山-象山）沿線機車格位納附收費、重複繳納路邊停車費退費郵簡通知。

北市環保局也推動3站6處「空氣品質維護區」、高噪音車輛固定式聲音照相系統、焚化廠代焚化一般事業廢氣物處理費調漲，由每噸2082元調漲至每噸2705元。

(中時 )