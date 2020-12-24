缺貨與漲價等相關概念股，周四強勢攻堅，包括被動元件、整流二極體、部分航運、紡纖、太陽能及車用電子等股，依題材領先盤勢發展，加上台積電、聯電、日月光投控、南亞科與富邦金等重量級權值力挺多方，使台股集中交易市場開高走高，重返10日線與5日線之上。

加權股價指數終場上漲57.19點，報14,280.28點，漲幅0.4%，成交2,218.94億元。由於外資陸續放耶誕長假，目前幾由內資大股東、集團、壽險或投信法人等市場大咖主導盤勢，加上散戶大軍並未退縮，使大盤短多持穩占上風，短期在2021農曆年前的資金行情的波段高點，或仍暫勿預設立場。

周四集團股表現相對疲軟者，包括聯發科、中鋼、中華電、群創、廣達、台達電、台泥、台玻及台灣大等。餘元大金、遠東新、長榮、陽明、台塑、南亞、台塑化、統一、仁寶、友達、國泰金及中信金等，多跟著台積腳步走，臉色紅潤。

櫃買市場方面，短線生技、鋼鐵、航運等類股指數雖拉回整理，但電子、紡纖、電機、化學與營建等族群站在多方，使盤勢開高之後，始終位居盤上整理，只是在前波高點180點附近的逢高獲利了結浮額不少，使終場漲幅明顯收歛，指數僅小漲0.13%，報179.69點，成交504.78億元。

業內人士指出，目前看起來，新冠變種病毒，傳染力雖變強，但開發疫苗者也明確透露，新冠疫苗也可進著進化，力阻病毒危害程度，顯示後疫情時代不必過分恐慌，未來3至6個月的疫後景氣循環及報復性消費潮仍值期待，使台股短中期由電子、傳產穩步輪動架構，仍審慎樂觀。

(工商 )