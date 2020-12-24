長榮航空紐籍機師（案765）違反防疫規定，讓台灣事隔253天之後再現本土案例，但中央疫情指揮中心公布的足跡，獨漏12月9日，北市議員徐巧芯昨揭露，案765與本國女子（案771）不只到天母百貨商場，還有台北車站等地，不只議員，全民都很關心確診者足跡。陳時中今天耶誕夜臨時舉辦記者會，說要與全民「聊聊」，再度出面希望安民心。強調疫調內容應由指揮中心統一公布，並否認該女有去跑馬拉松。

昨天中央疫情指揮官陳時中被問及外流地點包括台北車站和某咖啡廳，屬公共場合，為何不公開？陳時中還回嗆媒體，「這你就不要再問了，一切以指揮中心公布的為準。」

陳時中今天搬出法條，表示，日前就已經公布疫情調查公布原則，表列各項資訊公開原則，公開765案的可傳染和可傳染期間，因為可以追蹤掌握接觸者，所以可以公開。要考量是否有防疫的需求再公布。

陳時中說，這兩天看到有人傳771有去跑馬拉松，正式澄清沒有，擔心這樣的訊息真真假假一直流傳，造成恐慌，這都是沒必要的，希望把有防治需要且無法掌握的訊息對外公布，其餘不公布。

陳時中說，跑馬拉松是不實訊息，請不要再傳了，今天開記者會就是特別要強調有法律效果在的，若你接收到無法查證的訊息就不要再傳了。

(中時 )