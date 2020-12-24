一名網友在新竹街上看見一名自稱來自立陶宛的外國人在街頭流浪，對方在紙板寫下因疫情困在台灣，身上沒有錢，只能變賣家當維生，有好心路人幫忙通知警方和提供食物；他將照片公布在臉書後，許多網友稱這是新型態詐騙，「為什麼不找外交部協助」、「中文字寫這麼好？」當地民眾已請警方協助處理。

一名網友在臉書「新竹人大小事」表示，他在路上看見一名自稱來自立陶宛的外國人蹲坐路邊，對方身旁的紙板上寫著「因為COVID-19航班取消無法回家，現在睡在公園裡，錢花完了，沒有錢吃飯，請從我的東西裡買點東西」，地上有許多對方的家當，包含手機、手錶、耳機等；他之後請警察協助，也有好心人給他電話和食物。

許多網友認為台灣人很有愛心，但大部分網友仍認為不太合理，留言表示「台灣沒有他們國家的外交單位嗎？應該找外交部吧」、「字寫得這麼好看，真的是外國人嗎？」、「台灣各地不是都會看到這種擺攤老外嗎」、「我在苗栗夜市也有看到，但那個外國人他用雜耍表演，同樣說因為疫情沒有錢。」

該立陶宛人自稱受困在台灣，因沒錢須變賣家當，許多網友則稱可能是詐騙。（圖／翻攝自臉書新竹人大小事）

不過先前也有報導指出，目前各國正出現一種名為「乞討客」的族群，意即有西方臉孔的外國人靠著一邊乞討、一邊旅行，近年來尤其在東南亞國家特別盛行。據悉，該外國人一月中下旬到台灣旅遊，自稱因疫情困在台灣，因為不能合法工作，所以才以變賣家當維生，他曾向移民署詢問，護照到明年二月才過期，並對外表明不需要協助，讓他繼續旅行。

(中時新聞網)