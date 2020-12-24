感染過新冠病毒後的抗體保護力究竟能維持多久，一直是大家關切的議題，美國與英國的最新研究顯示，患者痊癒後，抗體保護力最多能維持6個月、甚至更久，當中一份研究數據顯示，再感染率只有0.3%，另外重複感染的患者症狀比較輕微，或是完全無症狀。

如何進行新冠抗體檢測。

綜合美聯社、紐約「每日新聞」（New York Daily News）報導，英國牛津大學醫院（Oxford University Hospitals）與美國國家癌症研究所（U.S. National Cancer Institute）近期發布的2項研究都顯示，新冠患者痊癒後的抗體保護效力最多能維持6個月、甚至更久。

牛津大學醫院研究團隊昨（23）日在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）刊登最新研究，研究一共追蹤了醫院12,541名醫護人員，當中1,265人體內驗出新冠抗體，擁有抗體的人員中，接下來6個月內只有2人再度感染新冠病毒，並且都沒有出現症狀。

相較之下，另外11,364名體內沒有抗體的醫護人員中，接下來6個月內一共有223人染疫。

美國國家癌症研究所20日也在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布類似研究成果，團隊追蹤超過300萬人，當中將近38萬人、約11.6%體內擁有新冠抗體，後續這群人中，約只有0.3%的人再度染疫，而原先體內沒有抗體的人中，後續染上新冠的比例達3%。

美國國家癌症研究所所長夏普里斯（Norman Sharpless）指出，這代表人體內一旦存有抗體，二度感染新冠的可能性將降低10倍，「再次感染非常、非常罕見」，他也說，和施打疫苗獲得的保護力相比，人們從自然感染獲得的抗體保護力「風險要低得多」。

兩項研究都使用了2種檢測方法，一種是檢測受試者的血清是否存有新冠抗體，另一種是從受試者的鼻腔或其他部位採集檢體，以確定受試者是否正在感染病毒，或重複感染。

另外韓國、澳洲分別進行的較小型研究也指出，新冠抗體能在人體內存在至8個月。

未參與研究的美國聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital）傳染病專家沃爾夫（Joshua Wolf）指出，研究成果「並不是太令人驚訝」，不過確實「讓人感到放心」，因為研究成果顯示，人們對病毒的免疫反應是很普遍的，儘管如此，沃爾夫仍呼籲民眾要保護自己及他人免於再度感染。

(中時新聞網)