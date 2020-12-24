中央大貝山礦泉水公司面對抗議，貼台北地院判決合法買受橫山工廠的公告做回應。（羅浚濱攝）

克緹總裁陳武剛2年前在橫山鄉買下生產礦泉水的廣福食品公司，負責人彭錦源和公司監察人江秋香指控陳涉嫌設局併吞廣福，24日在更名為「中央大貝山礦泉水公司」前抗議，高喊「還我水權、還我工廠！」廠方則貼台北地院判決合法買受橫山工廠的公告做回應。

彭錦源說，陳武剛在2018年10月欲以3億8千萬元買下他的工廠，包含3千多坪土地、生產礦泉水的設備及水權，先付500萬元訂金及2千萬元價款，陳並委託他幫忙買工廠周邊1億2千萬元的土地，但後續未付給他錢。

「我竟然被自己的公司開除！」江秋香指控陳武剛設局併吞廣福，把500萬元訂金改變成購買廣福的總價金，開出生產自動包裝機1元、推高機4元、8.8 噸的大卡車9元等離譜發票，她不願意簽發被解雇。

廠方人員在工廠門口擺放公告，「橫山製水廠買賣訴訟案，台北地方法院109年12月14日判決，中央大貝山公司合法買受橫山工廠」做回應。經查彭錦源提告主張工廠及設備買賣契約關係不存在，台北地方法院審理後駁回。

彭錦源在法院審理時指陳武剛謊稱，欲以3億8萬元及新設立公司20％股份買他的礦泉山工廠所有資產，收取500萬元價金後，將工廠及設備移轉予陳，他請求陳付3億8千萬元及新設公司20％股份遭拒，始知遭詐騙。

陳武剛否認彭錦源指控的詐欺行為，表示他代表集團委託彭在1億5千萬元範圍內，收購彭「新竹橫山製水工廠」廠房及一切生產設備、15筆土地、地上建物及水權執照等。

陳武剛指「橫山製水工廠」廠房及設備已逾20年，幾無殘餘價值，土地價款1億700萬元，彭因有部分土地無法取得，雙方後簽立補充協議，彭也提出股東會會議記錄及簽到簿，證明股東會決議通過出售工廠。

另外，雙方簽立保證契約共10點，明載陳武剛出資總額為1億5千萬元買下廣福，廠房、設備500萬元外，尚包括相關土地、水權、代工包裝權及經銷權等，兩造所提工廠及設備買賣契約書及本件補充協議書內容一致，彭錦源當庭也坦認屬實。

法官以無證據足認陳武剛「謊稱欲以3億8千萬元及新設立公司20％股份買受原告之所有資產」方式詐騙彭錦源，因此駁回原告之訴。

(中時 )