長榮航空紐籍機師（案765）違反防疫規定，讓台灣事隔253天之後再現本土案例，但中央疫情指揮中心公布的足跡獨漏12月9日，北市議員徐巧芯昨揭露，案765與本國女子（案771）不只到天母百貨商場，還有台北車站等地，不只議員，全民都很關心確診者足跡。但中央疫情指揮官陳時中被問及外流地點包括台北車站和某咖啡廳，屬公共場合，為何不公開？陳時中還回嗆媒體，「這你就不要再問了，一切以指揮中心公布的為準。」不過他今天對此表示歉意，說自己不是這個意思。

陳時中表示，相關疫調方法至今已經運作11個月，越來越純熟，相關掌握越來越好，這11個月來都是這樣做，也是掌握的越好。感謝大部分的人都是誠實以對，這個案子縱使沒有誠實以告，我們還是可以透過足跡的追蹤加以疫調判斷。

他說，至於有人問到1922通報採檢的，12月22日公布不到十名有到相關地點，有症狀的人我們都會採檢1223有31名，沒有踩到陽性個案通報。

今天早上看到媒體說我嗆：「不要再問」，他說，「我沒有嗆的意思，只是反覆再三說明，但若任何人覺得我有嗆的意思，那我表達歉意，我沒有嗆我只是想把事情講清楚。」

(中時 )