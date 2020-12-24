中國大陸市場監管機構週四表示，已對電子商務巨頭阿里巴巴啟動反壟斷調查，加強了政府對這個市值名列世界前茅的網路企業審查力度。

《紐約時報》報導，大陸國家市場監督管理總局在一份簡短聲明中表示，根據舉報，對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

「二選一」指的是電商平台要求商家只能加入單一網購平台，以此逼迫商家選擇市佔較大竹淘寶網，達到市場壟斷效果。大陸市場監管總局日前曾發布的「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，也對這種行為提出認定標準。

報導說，阿里巴巴總部位於大陸浙江省杭州市，該企業代表沒有立即回應置評請求。

外媒認為，這次調查是大陸官方針對阿里巴巴聯合創始人馬雲的商業帝國更廣泛行動的一部分。

今年11月大陸市場監管機構就網路平台經濟領域的反壟斷指南公開徵求意見，11月初阿里巴巴姊妹公司、專注金融業務的螞蟻金服首次公開募股被大陸證監機構叫停，終止了原被認為是史上最大IPO的交易。在此之前，馬雲曾經公開批評大陸監管機構過於癡迷控制金融風險。

本周四包括大陸央行在內的4家監管機構表示，管理部門將於近日再度約談螞蟻金服，討論對金融業的新監管事宜。螞蟻金服發表聲明表示，將「認真研究並嚴格遵守所有監管要求，全力做好相關工作」。

阿里巴巴在大陸網購市場有強大市佔率，集團旗下有淘寶網電子商務平台，以及提供大陸與全球商品的天貓商場。阿里巴巴通過託管市場以及向賣家收取服務費獲利。

報導說，中共黨報《人民日報》立即發文回應大陸市場監管機構的最新行動，對該反壟斷調查表示支持，此舉表明這項政策背後已在中央定調，並已在政府部做了相關協調工作。該報評論稱，「這是我國在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措」，「有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。」

(中時新聞網)