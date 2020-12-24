王承嫣（小蠻）和邵翔今年3月結婚，為免影響身體健康及做人計畫，她今年8月開刀切除8.5公分大的「巧克力囊腫」，邵翔11月初受訪時被問是否已「開機」，才回說「她還沒完全復原」，暗指沒開機，不過兩人選在24日平安夜宣布懷孕喜訊，邵翔開心報喜：「老婆肚子裡有一個小人，目前二頭身！祝大家平安夜快樂！」小蠻在IG上寫道：「我們現在是一家參口了，平安夜，祝福大家都平安·快樂！」還附上一張她手拿超音波的黑白照片，一旁的邵翔露出開心笑容，輕捧她的臉，洋溢著幸福。

小蠻經紀人表示，她懷孕兩個多月，她主演的舞台劇本來今年要結束巡演，因為疫情延到1月2、3日，由於工作已經先確定，劇中又有武打唱跳，且密集彩排，記者會也才剛辦，所以先提前講，希望不要造成劇團困擾。她目前孕吐很嚴重，一度嚴重到無法下床，已看了不少醫生，中西醫都有看，醫生評估還OK。

至於寶寶性別則還沒確定，他們沒有特別想先知道，覺得小孩是蠻特別的禮物，所以很興奮，小名也沒想到最喜歡的！

(中時 )