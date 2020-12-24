旭光高中師生24日前往草屯鎮內獨居長者的家，幫忙打掃環境；獨居的阿雄阿公也變身成聖誕老公公，歡喜感謝同學們的付出。（華山基金會提供／黃立杰南投傳真）

旭光高中師生與華山基金會草屯站志工，24日前往草屯鎮內獨居長者的家，幫忙打掃環境，希望在一年一度的聖誕節，給長者溫暖；獨居的阿雄阿公也變身成聖誕老公公，歡喜感謝同學們的付出。

旭光高中由校長何光明親自帶隊整理環境，學生們協助掃地，讓獨居的阿雄阿公有舒適衛生的生活環境，阿公原本住在農園的移動式車棚，不僅沒水、沒電，還充滿雜草蚊蟲，平時就在水溝洗澡和洗衣，身上散發異味，所以沒有人敢接近，造成阿公的個性越發孤僻；所幸2009年華山站長和義工們進駐服務，帶阿公出遊，這幾年來阿公轉向開朗，會主動跟人說話，並定期3個月1次由學生和志工協助整理環境。

華山基金會草屯站長韓佩吟說，人家說南投縣好山好水，他認為草屯鎮的人情味尚水，每次在草屯人臉書說到獨居長輩需要輔具或生活用品，民間商家都會有錢出錢、有力出力，感謝旭光高級中學師生總是跑第一來做服務。華山基金會從2003年草屯愛心天使站成立開始於南投縣服務，提供三失（失依、失能、失智）長輩免費到宅關懷、陪同就醫等服務，用心陪伴長輩在地老化。

(中時 )