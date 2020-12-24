雲朗觀光集團一直以來致力於在地文化推動與地方創新發展，23日集團與南開科大、弘光科大、東海大學簽署合作備忘錄，以日月潭的雲品溫泉酒店為首站，與學界共同推動地方創生為目標，讓學生在實習中深入產業。

雲品飯店所推動的產學聯盟已就人才培育、地方創生做相關規劃，如海青學生實習、偏鄉人才專班招募，目前已導入20多位學生進入企業實習，且是真正的實務，如推動埔里無毒百香果旅遊行銷和與其他企業進行採購磋商，讓學生累積經驗，培育出具備批判思維、社交技能、團隊協作能力和創造力的未來從業人員，激發地方產業創新的能量。

雲朗集團表示，企業的地方價值推動一直是他們的目標，他們認為企業除了獲利外，在社會的存在價值同樣重要，簡而言之是企業責任，因此「做值得的事」成為他們的座右銘。

雲朗集團舉例他們在義大利的飯店，每間客房裝潢都能呈現在地的故事，他們希望這樣的特色在台灣發酵，能讓飯店有獨一無二的地方特色，使遊客印象深刻，透過旅遊認識一個地方的各種文化和故事；也透過學界的向下紮根，讓觀旅相關科系的實習生不只是飯店人力，而是真正在實習中學習和思考、真正上一門課，畢業後激發更多想法投入飯店業。

(中時 )