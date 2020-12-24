末年關將近，北市環保局即日起以公法救助方式，預計招募314名短期清潔人員，幫助失業民眾能安心與家人過節，工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔工作。

環保局以公法救助方式，推出清潔維護業務短期就業人員執行計畫，環保局環境清潔管理科長黃寬助指出，只要設籍北市4個月以上、18歲以上未滿65歲，並符合獨力負擔家計、中高齡、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶、長期失業、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人等其中一身分就可報名。

黃寬助表示，此次進用人員工作期間至明年地，工作津貼以實際工作時數給付，每小時160元、每月不超過150小時為上限，採排班輪休制，無固定休假。

他說，符合資格且有意願者，可於明年1月6日前上班時間至各區清潔隊報名，將採書面資格審查，並於明年1月7日至8日電話通知審查結果。

環保局強調，各區審查合格人數若超過預計進用人數時，將於明年年1月11日公開抽籤，維持進用公正性，達成環境維護及社會照顧雙贏局面。

(中時 )