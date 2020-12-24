義大利行政法庭周三撤除了監管單位禁止法國媒體集團威望迪(Vivendi)入股義大利電視台Mediaset的裁決，對義大利廣播集團形成一打擊，該廣播電視公司由義大利前總理的家族所經營。
威望迪和Mediaset的紛爭早於2016年，當時威望迪放棄了對Mediaset旗下付費電視部門的收購，而購入了Mediaset的29%股份，成為第二大股東，被Mediaset視為是敵意收購。
鑒於保護媒體多元的法律規定，且威望迪另外為義大利電信的最大股東，2017年義大利通訊監管單位AGCOM通過裁決，威望迪被迫吐出在Mediaset的三分之二投票權，轉移給一信託公司。
而今年九月在獲得歐洲最高法院有利的判決後，威望迪試圖在義大利行政法院翻盤，要求重新獲得失去的投票權。
義大利行政法庭在12月16日舉行聽證之後，周三宣布有利於該法國媒體集團的判決。
威望迪發言人表示對判決滿意，顯示威望迪並沒有違反義大利媒體法律的相關規定。
Mediaset拒絕提出評論，消息指出該公司可能提起上訴。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。