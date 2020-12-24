大肚區萬里長城步道與旗開得勝、環保公園步道共構為大肚區內，總長13.4公里的步道系統，每到假日吸引遊覽車群聚一賞山巒美景。市議員林汝洲指出，因沿線休憩設施不足、步道過陡等問題引起民怨；建議增設涼亭設施，並將腰繞路線納入未來開闢。市府觀旅局長林筱淇說，將現場會勘後規畫辦理。

觀光旅遊局指出，大肚區萬里長城登山步道去年因豪雨造成邊坡土石流失，該局申請動支災害準備金576萬元推動災害復建工程，步道進行整修邊坡滑落處，上下邊坡掛網噴植、微型樁、木樁駁坎等加固；今年3月初開工，並於8月底完工，全面提升步道安全性。

林汝洲表示，因萬里長城步道內目前僅有一條路線，但屢有民眾反映坡度過陡，加上原縣區人口結構偏向高齡化社會，年長者不善爬坡，卻囿於區內缺乏運動場域；建請市府將較平緩的腰繞路線納入未來開闢計畫，除讓步道增添新的風景外，亦造福不善爬坡的年長者。

公務員退休的張姓民眾說，萬里長城登山步道因整段蜿蜒如長城得名，登山單程約需1小時，路程沿線可欣賞兩側優美林相，遠眺翠綠的山巒，還可一覽大肚丘陵明媚風光及欣賞黃昏日落美景；卻因中途無一良好休息場域，對年長者是一大考驗與煎敖，建議步道中途增設涼亭等休憩場所。

觀光旅遊局強調，萬里長城登山步道周邊也有許多絕佳步道及景點值得登山客走訪，如環保公園、瑞井、旗開得勝及竹坑南寮等步道，值得各地愛好登山健行遊客前往踏青；針對議員提案爭取增設涼亭等設施，將前往會勘後研議辦理，提供給市民感受山林之美的好地方。

(中時 )