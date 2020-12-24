澎湖講美隊在諸羅山盃低年級組冠軍戰以6比4擊敗台中塗城，拿下隊史首冠，其中南非混血的歐子喬是球隊王牌，不管先發或後援，他幾乎每一場都有出賽，冠軍戰也投5局，總教練直言「如果沒有他，我們不成隊」。

澎湖講美在低年級組過關斬將，今日於冠軍戰派出王牌投手歐子喬先發，他是台灣、南非混血小球員，從小學一年級就對棒球有興趣而加入球隊，雖然只有4年級不過也常參加高年級組比賽，身高150公分、球速超過100公里，此戰因投球局數限制最多只能丟5局，先投前3局之後休息1局，再重回投手丘投完最後2局，總計5局失3分只有2自責分，拿下勝投。

講美國小在第3局攻下大局，塗城國小投手單局出現3次保送，加上隊友連續發生失誤掉分，講美國小趁機攻下4分奠定勝基，塗城國小在4、5兩局各追1分，但最後仍由講美以6比4帶走勝利。

澎湖講美在諸羅山盃低年級組奪冠，全隊開心抱在一起。（大會提供）

賽後講美國小總教練王長壽相當開心，「小朋友進步很多，抗壓也不錯，這是第一次完整一隊出來比賽。」王長壽指出原本參賽設定目標是前8強，最後能奪冠出乎他意料之外。

歐子喬昨日出賽時手肘還有些疼痛，經過一晚休息、擦藥之後今日續戰，表現比前幾場都還要好，「這場控球比較好，以前控不準，教練也有要我注意控球、不能緊張，但我還是會緊張。」這次諸羅山盃歐子喬全家總動員，媽媽、外公、外婆都從澎湖來台加油，可惜外公外婆沒有待到最後，只有媽媽看到他在冠軍戰先發。

歐子喬雖然只有4年級，不過少棒盃賽都會隨高年級出征，今年講美少棒在菊島盃、君美盃奪冠，歐子喬也有參賽，還分別拿到功勞獎、賽事MVP，此次諸羅山盃可能也會有個人獎項。歐子喬潛力十足，已經有球探開始關注他，而歐子喬也說希望未來可以旅外，最喜歡的球員則是中信兄弟李振昌，「他投球很強，而且也是澎湖人。」

(中時 )