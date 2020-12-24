經濟部中小企業處12月16日舉辦「2020社會創新產品及服務採購獎勵機制」績優企業頒獎典禮，台新銀行2018年起與全台首家B型企業「DOMI綠然能源」合作，推出每累積1,000名信用卡友將紙本帳單轉換為數位帳單，即由該行出資幫一戶能源貧窮家庭更換節能燈具，三年內號召逾百萬卡友熱列響應，幫助上百戶弱勢家庭裝設節能燈具，創新平台模式連續三年獲「Buying Power」績優企業殊榮肯定。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，每個繁榮都市角落都不免會有一群失落的家庭，每月基本的水、電、瓦斯等能源支出，超過家庭所得的10％，排擠下一代教育資源。該行關心這個議題，經籌劃選擇有別於過往金融機構常採用的單向捐款方式，轉而將信用卡客戶、能源貧窮家庭及社會企業三者串連起來，鼓勵卡友將紙本帳單轉換為數位帳單，不僅可做到地球生態保護，還能幫助能源貧窮家庭換用節能燈具，達到節能的效果，建構傳遞正向能量的互動平台。

台新銀行指出，信用卡友透過官網、行動銀行APP、Richart Life APP等多元管道，簡單三步驟即可自行完成轉換數位帳單，轉換後隨時拿起手機便可查詢帳單明細，無須等待紙本帳單送達，繳款時到便利商店用手機打開數位帳單條碼即可繳納。

為號召更多卡友共襄盛舉，黃天麟說明，該行加碼推出「轉換行動／電子帳單，抽Switch」活動，12月31日前只要申請轉換為行動／電子帳單，就有機會獲得Switch。透過轉換數位帳單的一個小動作，就能同時支持環保及公益，誠心邀請該行友共同響應，攜手促動循環正向能量。

(工商 )