台灣再度出現新冠肺炎本土案例，行政院長蘇貞昌24日籲請民眾，耶誕節、跨年期間盡量不要群聚，在家看電視轉播，若一定要群聚務必遵守防疫規定，有症狀者不得參加活動，否則一定嚴加懲罰。

蘇貞昌今天在行政院會表示，當全球受新冠肺炎疫情衝擊，許多國家鎖國、封城、宵禁，也有國家爆發第二波疫情，台灣在此時此刻討論的是辦跨年活動，真的是幸福的國家。

蘇貞昌指出，台灣的防疫成績得來不意，大家遵守防疫規範、嚴格做到位，成果被世界肯定，但就在台灣已253天沒有確診的本土案例，卻在耶誕節、跨年前夕出現破口，就是因為一名紐西蘭籍機師不遵守規定，做出違反防疫要求的種種行為，政院感到惋惜，民眾感到痛心爛擔憂。

蘇貞昌說，緊接著而來的是耶誕假期和跨年，各地都有不同程度的活動，中央流行疫情指揮中心並沒有禁止或訂出特別規範，但蔡總統請民眾盡量不要群聚，可以在家看電視轉播，他也請大家若一定要群聚，就要遵守防疫規定，全程戴口罩。

蘇貞昌強調，有症狀者不得參加活動，否則一定嚴加懲罰；地方政府若舉行大型集會，一定要做到分流、社交距離、實聯制等，負起相關責任。

他說，過去一年成果得來不易，不要讓過去的辛苦毀於一旦。

蘇貞昌也要求指揮中心及各部會就業管事項嚴加管理，針對耶誕節、跨年、春節返鄉出遊等活動，交通部務必督導公共運輸載具做好防疫規範，教育部也在放假前函請大專院校、教育局函請各中小學務必做好防疫。他也請內政部督導警察、海關、地方分局，配合里長做社區管理，讓社區防疫做的確實。

蘇貞昌提醒，疫情沒有結束，國際上正爆發更嚴重的疫情，英國甚至出現新型病毒，台灣雖有這樣的防疫成績，但沒有鬆懈的本錢。

(工商 )