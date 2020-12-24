加拿大卑詩省最高法院23日就華為財務長孟晚舟引渡案開庭，辯方律師在庭上稱，將會在1月申請放寬孟晚舟的保釋條件。

辯方律師23日未詳述欲尋求改變哪些保釋條件，但孟晚舟的其中一位代表律師達克特（Mona Duckett）提到，與孟晚舟「宵禁時間以外的日間監視」有關。

加拿大政府代表律師稱，司法部尚未收到相關申請，但他們預期將會反對在2018年訂下的保釋條件。申請更改孟晚舟保釋條件的聆訊預期會在明年1月11日開庭，引渡聆訊將會在3月1日。

(中時 )