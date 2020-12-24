孟晚舟申請放寬保釋條件 明年1月開庭 14:432020/12/24 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孟晚舟將申請更改保釋條件。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大卑詩省最高法院23日就華為財務長孟晚舟引渡案開庭，辯方律師在庭上稱，將會在1月申請放寬孟晚舟的保釋條件。 辯方律師23日未詳述欲尋求改變哪些保釋條件，但孟晚舟的其中一位代表律師達克特（Mona Duckett）提到，與孟晚舟「宵禁時間以外的日間監視」有關。 加拿大政府代表律師稱，司法部尚未收到相關申請，但他們預期將會反對在2018年訂下的保釋條件。申請更改孟晚舟保釋條件的聆訊預期會在明年1月11日開庭，引渡聆訊將會在3月1日。 (中時 ) #孟晚舟 #保釋 #申請 #律師 #條件 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 陸網紅丁真上位 網友：認真讀書到頭來沒有「長得好看的人」成功 - 兩岸 阿里巴巴涉商業壟斷行為 陸監管機構正式立案調查 - 政經 男師約炮女網友！「教室幹大事」嗨完糗了 淪人肉提款機被榨乾600萬 - 兩岸 全鎮男性驗DNA！13歲弱智少女遭性侵懷孕 生父身分跌破眼鏡 - 兩岸 秒墜23層樓！妙齡女遇電梯故障 機靈「一個動作」成功自救 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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