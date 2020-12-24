久保雅司公司2018年3月在MOMO購物台上販售「超淨化南極磷蝦油」，節目購物專家李意菲、廠商負責人黃惠玲以及節目製作人蔣若雲，宣稱產品具有「調節血脂」功效，士林地檢署偵結，認磷蝦油為食品，未經主管機關許可，不得標示或廣告為健康食品，依違反健康食品管理法起訴黃等3人，併科以MOMO台等2公司罰金。

本名李意菲的購物專家玉菲，自2018年3月27日到5月6日間，在富邦媒體公司經營的MOMO電視購物，與來賓、廠商在節目上學稱「超淨化南極磷蝦油」、「吃完以後...再去做檢驗，血糖值可以降得那麼漂亮，血壓正常，膽固醇也都降低...」等語，並搭配「能代謝血濁問題、幫助溶解栓塞、預防管路硬化」等字卡、字幕廣告節目。

節目影射產品具有「調節血脂」功效，顧客撥打MOMO購物台免付費專線電話，可購買每組2970元磷蝦油。

檢方依衛生福利部食藥署文，證明久保雅司的「超淨化南極磷蝦油」，未取得保健食品許可證，依2014年公告的健康食品管理法，保健功效所指的是護肝、扛疲勞、調節血脂、調節血糖、免疫調節、骨骼保健以及其他使用類似詞句的功效，節目上有強調保健功效，已然觸法。

起訴書指磷蝦油未經主管機關認證為健康食品，逕自標示或廣告，已違反健康食品法規定，黃等3人依非法販賣健康食品提起公訴，而久保雅司、富邦媒體公司依法科以罰金。另外，陳姓來賓坦承犯行，檢察官予以緩起訴，並繳交公庫5萬元。

(中時 )