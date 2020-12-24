立法院今天表決進口萊克多巴胺豬肉的行政命令，民進黨立委林淑芬和劉建國雖有出席，但卻棄權投票，恐遭黨紀處分。有網友詢問，林淑芬棄權理由已在臉書清楚表明，但劉建國為何要棄權？就有網友回應，不意外，因為雲林是養豬大縣，若劉建國還要選雲林縣長，投贊成票怎面對在地豬農？

政府宣布明年元旦開放萊豬進口，立法院會今（24日）處理《學校衛生法》部分條文修正草案時，林淑芬和劉建國都棄權表決，網友c1951就在批踢踢發文詢問，「剛剛看到新聞，萊豬的投票表決，綠委林淑芬和劉建國棄權了，他們應該會被黨紀處分吧」？

底下網友表示，「劉還要攻縣長啊！有啥好意外，林淑芬沒話說了，臉書還先聲明，然後請在野黨勿見縫插針」、「不過這也確定劉建國應該是要選縣長了」、「劉建國投贊成，下次大概會被雲林豬農大戶懲罰」、「雲林的立委不意外吧，不然怎麼回去面對雲林豬農」、「建國之心，路人皆知」、「他棄權而已也不是投反對」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

對林淑芬和劉建國棄權跑票，民進黨團總召柯建銘今接受媒體採訪再三強調，一定會處理；媒體追問是否黨紀處分，柯建銘說，黨團內部都有討論過。至於劉建國則表示，他一切泰然，謝謝。

(中時新聞網)