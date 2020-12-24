英國爆發新冠肺炎變種病毒，為全球股市增添不安因子，使投資人再度陷入觀望；同時，隨著美股本益比達29.4倍，離1999年創下歷史紀錄的30.7倍僅一步之遙，經濟衰退與超高的本益比，也引發市場擔憂。「鉅亨買基金」認為，以經過無風險利率調整後的風險溢酬來看，美股仍高出歷史平均1.1%，未來仍有上漲空間，建議投資人可趁拉回增持股票型基金部位。

所謂「風險溢酬」，是指投資人在投資風險較高的標的時，會要求較高的潛在報酬率，以彌補所承受的高風險，潛在報酬率與無風險利率間的差距，便是風險溢酬。以股市為例，風險溢酬計算方式是企業盈餘除以股價後，再減無風險利率。由於風險溢酬在計算時已減去無風險利率，股市風險溢酬便能直接與過往不同利率環境時的數值相比較。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，雖然美國股市的本益比處於近60年以來的超高水準，不過投資人需留意的是，現在的時空背景與1999年當時已大不相同，差異在代表無風險利率的美國10年公債殖利率，自1981年觸頂後便不斷下滑。1981年9月，美國10年公債殖利率與美股本益比分別為15.8%與7.9倍，1999年12月兩者分別為6.4%與30.7倍。如今美股本益比雖然來到29.4倍，但美國10年公債殖利率卻只有0.93%，無風險利率間的差距有如天壤之別。

張榮仁進一步指出，以目前企業盈餘與股價水準來看，大部分國家股市的風險溢酬與歷史平均差異不大，只有美國股市高出1.1%。不過，今年主要是受到疫情衝擊使各國股市盈餘大幅下降，隨著疫苗問世且將進入量產後，經濟活動可望加快恢復，景氣一旦回升，未來盈餘也會加速回升。若各國股市盈餘回到2019年底的數字，各國股市風險溢酬都將高於歷史平均，不少國家股市更會從合理變成超便宜，因此，股市震盪拉回都是增持股票型基金不錯的時機。

美國聯準會近期上調對明後兩年經濟成長率預估並下修失業率，同時再次重申1200億美元購債規模，並新增前瞻指引，購債計劃實施至聯準會雙重使命(就業最大化及通膨價格穩定)有實質進展為止。張榮仁認為，除了風險溢酬指標顯示股市仍有上漲空間外，聯準會的強力支持也有助於加快美國經濟回升的速度，建議投資人可善用「鉅亨買基金」的各項手續費優惠，趁股市拉回佈建股票型基金部位。

(工商 )