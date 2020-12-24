2021年228紀念日有3天連假，民航局24日表示，規劃自2021年2月26日(週五)至3月2日(週二)為航空疏運期，共計5天，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供966架次，計78,256個座位數，並將自12月28日上午9時起開放訂位。

民航局指出，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，民航局說，澎湖航線(不含澎湖—金門航線)500架次、35,026個座位數；金門航線376架次、37,020個座位數；馬祖航線90架次、6,210個座位數；上述3離島航線共計提供966架次、78,256個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2021年2月26日至2月28日臺灣出發往離島方向，以及2021年2月28日至110年3月2日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒旅客，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局說，再次提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，請於進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩。

(工商 )