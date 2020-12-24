因英國傳出新冠病毒變異消息，加上美國確診人數仍在攀升，市場預期美國政府會實施更多財政措施，因此令美元走軟，促使美元計價黃金較為便宜，吸引買盤進場，讓金價上行；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲2.美元，報每盎司1880.3美元。

3月白銀上漲0.019美元，報每盎司25.94美元。

1月白金上漲6.2美元，報每盎司1023.3美元。

3月鈀金下跌22.1美元，報每盎司2317美元。(商品行情網)

(時報資訊)