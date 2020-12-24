《商情》黃金亞洲電子盤走揚 14:492020/12/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因英國傳出新冠病毒變異消息，加上美國確診人數仍在攀升，市場預期美國政府會實施更多財政措施，因此令美元走軟，促使美元計價黃金較為便宜，吸引買盤進場，讓金價上行；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 2月黃金上漲2.美元，報每盎司1880.3美元。 3月白銀上漲0.019美元，報每盎司25.94美元。 1月白金上漲6.2美元，報每盎司1023.3美元。 3月鈀金下跌22.1美元，報每盎司2317美元。(商品行情網) 《盤後解析》歡唱平安夜 台股登各均線 《商情》美元走軟 支撐紐約期金反彈 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》無懼分盤交易 天鈺奔向百元關 10:172020/12/24 財經 京東方將供應iPhone 12面板 午後股價翻紅 16:012020/12/24 財經 《電腦設備》營運穩健成長 樺漢量增穩揚 12:162020/12/24 財經 青年參政！ 民進黨議員之子曾翰揚投入水源里長補選 14:112020/12/24 政治 太陽能股多點開花 股價放閃 04:102020/12/24 證券．權證 《塑膠股》AN報價挺＋不動產加溫 中石化登波段高價 12:162020/12/24 財經 缺貨概念當家 大股東做多 台股返5日線 14:112020/12/24 財經 《半導體》南亞科合約價有望小漲 外資連兩日買超 10:512020/12/24 財經 《日股》經濟復甦憧憬＋重機具股走強 日股收高 16:312020/12/24 財經 產後親餵胸部卻「走山」 營養師三招神救援 13:182020/12/24 生活 台積叛將為何被陸挖走？專家爆3大致命吸引力 00:032020/12/24 財經 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 這檔殺4根跌停有散戶手癢 專家曝1張恐怖照 - 財經 2021投資大爆點系列6之5》陸下單台廠晶片去美化 IC設計大贏家 - 要聞 半年蒸發4千億！華為救星重摔 中芯國際還有救？ - 財經 川普斷頭中芯 美政客鬼叫不夠兇狠 陸怒嗆一句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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