周四英鎊兌美元漲幅擴大，市場預期漫長的英脫歐談判終於即將達成協議，英國可望避免在元旦正式分手歐盟時經濟陷入動盪。

英國與歐盟即將達成貿易協議的預期，使避險資產需求降溫，在假日前的清淡交易中，美元走勢仍然疲弱。這項英脫歐貿易協議，將保障每年約1兆美元的貿易免於受到關稅與配額措施影響。

繼隔夜市場大漲0.9%，中止連續3天的跌勢後，周四亞洲時段英鎊兌美元再漲0.4%，報1.3546美元。

美元指數在周三跌0.3%後，目前保持在90.233附近。歐元兌美元漲0.1%，報1.22030美元。

儘管兩國官方尚未證實這個歷經數個月的談判已經達成協議，但英國政府高層透露，首相強生已準備好與歐盟達貿易協議，而此前媒體報導雙方已經達成協議。

歐盟執行委員會內部消息人士則稱談判仍在進行中，另一名英國政府消息人士也態度保守，稱談判還在進行中。

西太平洋銀行（Westpac）宏觀策略師Tim Riddell在12月24日出具的報告中表示，如果確實在12月24日達成協議，英鎊可能進一步升值，朝1.40美元邁進。

(時報資訊)