2021年春節連假長達7天，且新冠肺炎疫情使民眾無法出國度假，使今年年菜商機估逾50億元。六福(2705)旅遊集團對此推出11款中價位冷凍年菜商品，貫串葷、素、川菜、台菜多樣風味，配合六福萬怡續推常溫年菜，目標今年外帶年菜業績3000萬元、持平去年表現。

六福去年以中低價位策略，一口氣推出包括17道單品、4組套餐共21款冷凍年菜商品。今年調整策略改走中價位路線，濃縮推出9款單品、2組套餐共11款冷凍年菜商品，平均單價（ASP）較去年增加3～4成。

六福指出，今年冷凍年菜主推尊品佛跳牆、蔬食佛跳牆、松茸蟲草黑羽雞湯、水煮牛麻辣鍋共4大鍋物，加上可常溫保存的上海醃篤鮮湯，除了在自家「六福美饌」上架外，亦與momo、Yahoo!購物平台、PCHome、生活市集等4家電商通路合作預購。

同時，六福連4年與統一超合作，今年推出獨家銷售的「極品海味滷白菜」，限量銷售6000組。而台北六福萬怡酒店亦由「粵亮」推出包括7道菜色的「金牛賀喜」外帶常溫年菜，預購限量提供100套，目標整體年菜業績達3000萬元，持平去年表現。

(時報資訊)