晟德(4123)下午舉行法說會，至今年底為止總計有4家轉投資公司分別於台灣轉上櫃及香港掛牌IPO，董事長林榮錦說，生技產業非常獨特，大家常說十年磨一劍，因此必須長時間投入並背負著極大風險，然而成功後可產生巨額收益，因此以短期獲利解讀資產長遠價值不一定適用於生技產業。隨著轉投資公司獲資本市場青睞，集團流動性資產大幅提升，穩定金流模式成形，除了能使集團持續壯大，更可不受限帳面EPS起伏穩定配息。

隨著全球生物藥品開發需求快速成長，至2023年全球生物藥委託開發暨製造服務(CDMO)市場規模將達美金約1,380億。在生物藥開發市場中，除一般蛋白質抗體藥物外，又以被視為是「生物導彈」的生物新藥抗體偶聯藥物（Antibody-Drug Conjugates, ADC）因同時具備抗體靶點及化藥毒殺功效備受關注，成為市場寄予厚望的新興療法。此外，再生醫療蔚為未來醫療主流，其規模經濟化的首要關鍵即在於擴增異體細胞治療產品的相關應用，此點也凸顯出想搶攻市場，CDMO廠如何精進技術以突破規模量產下的細胞療效、品質及穩定性有其重要性。

晟德看準異體細胞治療與CDMO的趨勢，董事長林榮錦也親自擘劃未來三年的願景藍圖，並透過順藥(6535)、東曜(1875)與永昕(4726)等轉投資公司的合作，深化集團綜效一同搶攻市場。

首先在細胞治療部分，順藥將與集團公司合作，瞄準再生醫療與精準醫療，短期計畫與集團轉投資公司在自體細胞治療的科學驗證，透過順藥的新藥開發能力、市場評估、商業化開發能力來建構異體細胞治療創新產品組合，啟動全球開發與授權計畫。其中，也將由東曜負責該異體細胞創新產品組合於中國市場的開發、臨床法規規劃與執行。另外，在CDMO的部分，則將透過東曜與永昕的資源與經驗，擴增CDMO多元產品線，成為擁有微生物、哺乳類、異體細胞治療與ADC藥物生產能力的集團。

(時報資訊)