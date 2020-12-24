台灣再度出現新冠肺炎本土案例，適逢跨年在即，蘇揆上午在行政院會也嚴正要求，國人同胞在耶誕跨年期間儘可能留在家裡看電視觀賞相關活動；有任何症狀的人不得參加相關群聚活動，否則一定嚴加懲罰。

行政院祕書長李孟諺轉述，蘇揆在院會進行「全球防疫再趨嚴」裁示指示，當全球受新冠肺炎疫情衝擊，已有超過7800萬人確診，超過170萬人死亡，許多國家鎖國、封城、宵禁，多國爆發第2波疫情，美國確診的速度爆增，英國倫敦也宣布封城，幾十萬人撤離逃難，韓國首都圈宣布禁止5人以上集會，台灣在此時討論的是要不要辦跨年活動，可說是幸福的國家。

蘇揆說，政府今天有能力用這樣的態度面對跨年，是基於過去一年來一起努力的成績，也是得來不易，但在台灣已253天零確診本土案例時，卻在跨年及耶誕活動前夕發生破口，因為一名紐西蘭籍機師不遵守規定，做出違反防疫要求的種種行為，發生這個案例，政院感到非常惋惜，國人也感到痛心跟擔憂。

針對緊接著而來的是耶誕假期和跨年，蘇揆說，全國各地方都有不同程度的活動，中央流行疫情指揮中心仍依慣例並沒有禁止或訂出特別規範，但是蔡總統請民眾盡量不要參與大眾群聚，採用在家看電視休息的方式，蘇揆也籲請國人儘量遵照要求，「若一定要到群聚場合，也一定要遵守防疫規定，全程戴口罩、自主健康管理、以及嚴正要求有任何症狀的人不得參加，否則一定嚴加懲罰」。

蘇揆並提醒，地方政府若要舉辦大型集會，一定要做到分流、社交距離、配帶口罩及實聯制等，各地政府衛生局、警察局、及辦理單位務必做到。因為耶誕、跨年及接下來的過年返鄉出遊等，國人過去一年成果得來不易，不要毀於一旦。

蘇揆最後表示，疫情沒有過去，甚至還會再爆發，台灣防疫雖有成績， 但毫無大意的本錢，請國人同胞在耶誕跨年期間儘可能留在家裡看電視 觀賞相關活動。

(中時 )