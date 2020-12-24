一名網友日前發現許多IG小模帳號的限時動態出現相同的「性福活動」，他心動之下逐一私訊，結果每個帳號都有如出一轍的回應，先是詢問年齡、居住地，報價後就換到LINE上聊天，她們會要求對方儲值到線上平台，就會有小幫手協助見面約會，他好奇詢問網友「有人跟小模這樣出去過嗎？」網友則說全是詐騙。

男子發現許多小模的IG出現約炮邀約，他回覆後竟發現每個人的回應手法竟如出一轍。（圖／翻攝自Dcard）

該網友在《Dcard》上表示，他日前在Instagram上追蹤了許多長相、身材姣好的小模帳號，結果幾乎每個帳號的限時動態都出現「XX的性福活動，名額有限」，還要追蹤者「私訊我：壞壞」，他說「本人就是魯宅，想要聖誕節有人陪」，因此決定私訊，結果竟然發現每個人的回應都如出一轍。

男子發現許多小模的IG出現約炮邀約，他回覆後竟發現每個人的回應手法竟如出一轍。（圖／翻攝自Dcard）

男子發現許多小模的IG出現約炮邀約，他回覆後竟發現每個人的回應手法竟如出一轍。（圖／翻攝自Dcard）

男子發現許多小模的IG出現約炮邀約，他回覆後竟發現每個人的回應手法竟如出一轍。（圖／翻攝自Dcard）

該網友貼出3張Instagram的訊息截圖，每位小模都先是要求他提供年齡、居住地，然後直接開出價錢，說「可以接受嗎？」他回應接受後就被要求加入LINE帳號，他說「魯宅本人我好幸福，有一堆妹妹叫我鼻鼻跟寶寶」；每位小模都要求他儲值點數1000點到某線上平台，她們說儲值後就會有小幫手協助約出來。

該網友說當下他沒有儲值，反而還先要了一些小短片觀賞，他詢問網友意見。網友則留言說，「肯定是詐騙！」「你想太多了」「如果是真的援交，不可以只有1千元」、「有儲值的一律不用看，都是假的。」也有網友說這是一個套路，詐騙組織之後會拉他進博弈網站，透過小額下注詐取更多錢。

(中時新聞網)