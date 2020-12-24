華夏科技大學數位媒體設計系學生19日參與台灣漫畫家葉羽桐「貓神降臨」- 貓劍客葉羽桐個展。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學數位媒體設計系學生19日參與台灣漫畫家葉羽桐「貓神降臨」- 貓劍客葉羽桐個展。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學數位媒體設計系學生19日參與台灣漫畫家葉羽桐「貓神降臨」- 貓劍客葉羽桐個展。學生們觀展之後也都期許，自己有朝一日也能夠創作出屬於自己的作品。

葉羽桐是台灣新銳漫畫家，獲獎作品無數，包括第11屆「日本國際漫畫賞」銅獎入圍、MICC日本講談社國際新人漫畫賞、「日本外交部 國際漫畫賞」銅獎等，並受邀參加2014法國安古蘭漫畫展。

此次展覽讓華夏學子有機會了解漫畫的繪製過程，葉羽桐當下也很熱情的為學生們示範他的漫畫作畫內容，在展覽的過程中樂於分享著漫畫家的許多專業知識，並教導華夏學子如何用自己的創作轉化為品牌，並與市場接軌。

華夏科技大學的學生鄧仲崴表示，這次的展覽他看到許多漫畫家精美的創作，讓他想努力提升自己作品的水準；也讓他看到漫畫家辛苦的一面，在不斷突破與創新的創作之路上，如何一如既往地保持初衷，同時他也被藝術家的熱情與健談的個性所驚訝，並期許自己有朝一日也能夠創作出屬於自己的作品。

華夏科技大學數位媒體系老師謝璨羽表示，關於動漫產業，日本有非常強大的產業鏈作支持，相比之下台灣的藝術家就相對比較辛苦，除了創作以外，還有很多行政上的工作都要自己處理，無法專心在創作上。近年來台灣政府一直在推動漫畫產業，希望能有更多的年輕創作者藉由這樣的活動來找回自己的夢想，讓台灣的動漫產業能夠再次蓬勃起來。

(中時 )