模擬槍報備持有或自願繳銷已於11日屆期，警方統計，自6月12日至12月11日期間全國受理民眾報備持有計1226支、自願繳銷998支；為肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，淨化社會治安，警政署通令各警察機關自12日至25日止，執行今年度第3次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，聚焦打擊國內各式改造槍械工廠及高風險擁槍分子。

本次專案共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例64件74人，計掃蕩改造槍械場所6處，緝獲非法槍枝85支，其中制式槍枝2支、非制式槍枝55支、模擬槍28支，成果豐碩。

刑事局偵查第一大隊與宜蘭縣、新北市、國道公路警察局，從8月底國道一起車禍中，發現車內有一把改造手槍及子彈，經擴大偵辦，發現嫌犯是向宜蘭「刀槍模型專賣店」購買，專案小組執行搜索，當場查獲余姓男子，查扣模擬槍2把、彈匣10個、槍管17個、裝飾彈5包、鉛彈2箱等證物批。

刑事局偵查第二大隊與高雄市警察局共同偵破蘇姓男子涉嫌改造槍械場所案，查獲非制式手槍2支、子彈25顆、槍管3支及改造工具一批。另偵查第八大隊與基隆市、高雄市警察局共同偵破張姓男子等人涉嫌改造槍械，查獲非制式手槍3支、模擬槍9支、子彈103顆及改造工具一批。

(中時 )