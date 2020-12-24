連鎖超市龍頭全聯福利中心，去年推出「PxPay」方便民眾集點，不過，元月1日起，為維護消費者個資安全，將取消「報電話」集點，令不少婆媽崩潰。近日，又有一名網友好奇，「如此一來全家人如何共用一張會員卡？」貼文釣出網友一招神解。

該名網友昨（23）日於臉書社團《全聯消費經驗老實說》指出，明年起全聯將取消報電話集點數，消費者必須攜帶實體會員卡，或是出示手機「PxPay」感應，這令原PO相當疑惑，「全家一直以來都共用一張卡集點，怎麼辦？該如何將點數集中回饋呢？」

貼文曝光後，釣出不少相同煩惱的網友，一致認為一個家庭使用一張會員卡，累積點數會比較快，回饋也會比較多，不僅如此，許多長輩仍習慣以電話集點，消費方式改變，恐要一段時間才能適應。

不過，其中一名網友分享，全聯「PxPay」裡有一項功能為「點數轉移」，因此消費者可各自使用App，再將點數轉移、集中即可。全聯公關也表示，會取消電話集點的原因，不外乎是希望加速結帳速度，另外一點就是保護消費者個資，因此民眾於結帳時出示「PxPay」即可。

(中時新聞網)