大陸網上近期出現了一種聲音：「我那麼努力讀書，為甚麼到頭來沒有一個長得好看、學歷卻不高的人成功？」四川甘孜藏族自治州理塘縣康巴藏族20歲男子丁真，先前爆紅並獲簽約成為國企員工。大陸國務院文化和旅遊部資源開發司負責人單鋼新23日指出，丁真等「旅遊網紅」成功推廣當地旅遊文化，惟同時須加強合理引導，大陸網上近日卻對丁真出現一片罵聲，更引起大陸媒體發文回應，雙方互相批評。

據陸媒《中國青年報》20日報導題為「做題家們的怨氣，為何要往丁真身上撒？」一文，批評近日責罵丁真的聲音，是源於「做題家們（意指只懂得埋頭學習的青年）」出現了一種「我那麼努力學習，為甚麼到頭來沒有一個長得好看、學歷卻不高的人成功？」的妒忌、懷才不遇心態。

但上述說法卻激起網民怒火，有網民指出，他們責罵丁真，是源於對官方在丁真寂寂無聞的情況下，硬捧他「上位」，甚至還給他安排競爭激烈的國企工作，顯示官方價值觀從「支持努力學習」變為「硬捧流量小鮮肉」，對此感到十分失望。

(中時 )